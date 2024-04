Novogoriški svetniki za direktorico zavoda GO! 2025 imenovali Mio Lorbek

Nova Gorica, 26. aprila - Na četrtkovi seji mestnega sveta novogoriške občine so svetniki za novo direktorico javnega zavoda GO! 2025 imenovali sedanjo vršilko dolžnosti direktorice Mijo Lorbek. Pred njo je dobrega pol leta pred začetkom Evropske prestolnice kulture (EPK) obsežno in zahtevno delo.