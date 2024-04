Newyorške borze končale v rdečem

New York, 25. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so v četrtek padle po slabih gospodarskih podatkih v ZDA, saj se je dobiček družbe Meta, pa tudi drugih velikih podjetij, občutno znižal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se podražila.