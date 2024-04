Delo o vpisu v srednje šole (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Špela Kuralt v komentarju Loterija vpisa ali sreča je na strani pogumnih piše o vpisu v srednje šole. Avtorica meni, da je postopek vpisa in sprejema v srednje šole vedno bolj odvisen od preračunljivosti. Ne more biti od sreče in drznosti na eni strani ter odsotnosti tveganja in želje po gotovosti na drugi odvisna usoda mladostnika, poudarja.