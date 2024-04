Lina Eržen ter naveza Mrak-Božič prijadrali olimpijsko normo

Marseille, 25. aprila - Slovenski tekmovalci so na regati zadnje priložnosti v francoskem Hyeresu prijadrali dve olimpijski normi, je na spletni strani zapisala Jadralna zveza Slovenije (JZS). Olimpijski nastop v Parizu si je v razredu iQFoil priborila Lina Eržen, v razredu 470 pa je to v konkurenci mešanih parov uspelo tudi Tini Mrak in Jakobu Božiču.