Ljubljana, 25. aprila - Nogometašice Mure None in Ljubljane so finalistke 25. sezone ženskega pokala. Mura je na domačem igrišču v Fazaneriji premagala ljubljansko Olimpijo z 1:0 (1:0), Ljubljana pa Dravo s 6:0 (1:0). Finale bo 23. maja v Stožicah.