Ministrica Čalušić s kmetijskimi organizacijami čez preostale protestne zahteve

Ljubljana, 25. aprila - Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in predstavniki kmetijskih organizacij so danes naslovili še preostale protestne zahteve kmetov. Dogovorili so se za nadaljnje tvorno sodelovanje, določili so tudi okvirne časovne roke, do katerih naj bi bile nekatere zahteve uresničene. Dogovorili so se o nadaljnjih korakih pri približevanju stališč.