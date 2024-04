Na skupščini Skupnosti občin Slovenije tudi o predlogu zakona o financiranju občin

Lukovica, 25. aprila - Skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS) je danes med drugim opravila razpravo na temo predloga zakona o financiranju občin. Člani so podprli tudi pobudo za vložitev ustavne presoje zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionarjev. To bo formalno vložila skupnost občin v tednu po 1. maju, so sporočili iz skupnosti občin.