Ljubljana, 25. aprila - Policisti preklicujejo iskanje 17-letnice iz Slivnice pri Mariboru, ki so jo začeli iskati v popoldanskih urah. Pogrešana je bila najdena živa in zdrava, njeno pogrešanje pa ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.