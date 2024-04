Padec gospodarske rasti potopil newyorške borze

New York, 25. aprila - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli s padci, potem ko je prva ocena pokazala, da je bila rast ameriškega gospodarstva precej manjša od napovedane. K negativnemu razpoloženju so dodatno prispevale skrbi glede tehnološkega velikana Meta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.