V Brdih in na Goriškem Krasu kulinarični mesec špargljev in češenj

Goriška Brda/Miren-Kostanjevica, 25. aprila - Destinaciji Brda in Miren Kras sta z željo, da bi bogastvo ponudbe jedi tega letnega časa in odličnost domačih gostiln, restavracij in turističnih kmetij približali ljubiteljem, združili moči v skupni promocijski kampanji. Od začetka maja do 16. junija bo 11 gostincev obiskovalcem ponujalo jedi iz češenj in špargljev.