Udinese v preostanku tekme praznih rok proti Romi

Ljubljana, 25. aprila - Nogometaši Udineseja in Rome so odigrali preostanek zaostale tekme 29. kroga italijanske lige, ki so jo 14. aprila prekinili zaradi zdravstvenih težav s pljuči Rominega igralca Evana Ndickaja. Omenjeni obračun so prekinili v 72. minuti pri izidu 1:1. V današnjem preostanku je Roma prišla do zmage z 2:1.