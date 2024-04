Pred prazniki predstavili napotke za varna potovanja z avtodomi

Vransko, 25. aprila - Avtodom ima v primerjavi z vožnjo osebnega avtomobila kar nekaj posebnosti, na počitnice z avtodomom se je treba ustrezno pripraviti, priporočljiv je trening varne vožnje, so med drugim poudarili na novinarski konferenci v organizaciji AMZS. Predstavili so nasvete za varno vožnjo in izpostavili potencialne nevarnosti in pasti vožnje z avtodomi.