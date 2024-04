Mura Nona prvi finalist ženskega pokala

Murska Sobota, 25. aprila - Nogometašice Mure None so prve finalistke 25. sezone ženskega pokala. Mura je na domačem igrišču v Fazaneriji premagala ljubljansko Olimpijo z 1:0 (1:0). V finalu, ki bo 23. maja v Stožicah, se bodo merile z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna med Ljubljano in Dravo. Ta se bo začel ob 19. uri.