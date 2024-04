Tovarna olja Gea lani skoraj prepolovila prihodke

Slovenska Bistrica, 27. aprila - Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice je lani skoraj prepolovila prihodke; dosegli so 34,5 milijona evrov, leto prej pa 63,5 milijona evrov. Kot so pojasnili v bistriškem podjetju z okoli 90 zaposlenimi, sta leto zaznamovala drastični upad cen surovih olj in precej nižje povpraševanje po oljih.