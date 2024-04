V zavodu Rudolfovo z aktivnostmi za integracijo umetne inteligence v poklicno izobraževanje

Novo mesto, 25. aprila - V novomeškem znanstveno-tehnološkem središču Rudolfovo so začeli z aktivnostmi v okviru projekta AI4VET4AI, ki se osredotoča na raziskovanje in uporabo umetne inteligence v poklicnem izobraževanju. Glavni cilj projekta, ki bo trajal do junija 2027, je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.