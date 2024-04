Furs znova svari pred prevaranti

Ljubljana, 25. aprila - Finančna uprava RS (Furs) ponovno opozarja na poskuse prevar z lažnimi elektronskimi sporočili, in sicer glede prispelih davčnih obveznic na osebni bančni račun. Sporočila so videti, kot da jih pošilja Furs, kar pa ne drži. Furs zato zavezance poziva k previdnosti. "Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov," so zapisali.