Trio kraških znamenitosti želi razširiti sodelovanje

Divača, 25. aprila - Park Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine Pivka in Kobilarna Lipica so zadovoljni s sodelovanjem, ki so ga vzpostavili pred osmimi leti. Kot so predstavniki vseh treh kraških znamenitosti še povedali ob današnjem podpisu novega dogovora v Matavunu, razmišljajo tudi o širitvi sodelovanja na druge ponudnike turističnih storitev.