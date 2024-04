Mobilna aplikacija eDavki z novim izgledom in posodobitvami

Ljubljana, 25. aprila - Mobilna aplikacija eDavki, ki jo uporablja več kot 300.000 davčnih zavezancev, ima nov izgled z izboljšano uporabniško izkušnjo in številne posodobljene funkcionalnosti. Kot pravijo na Finančni upravi RS (Furs), bodo zavezanci lahko zdaj oddajali vloge in prišli do želenih informacij preprosteje, predvsem pa z manj kliki.