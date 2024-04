ZDA bodo Micronu namenile 6,1 milijarde dolarjev za ameriške tovarne čipov

Washington, 25. aprila - Ameriški proizvajalec čipov Micron bo od ameriške vlade prejel do 6,1 milijarde dolarjev nepovratnih sredstev za izgradnjo tovarn računalniških čipov v zveznih državah New York in Idaho, je danes sporočila Bela hiša. Micron bo v prihodnjih dveh desetletjih vložil do 125 milijard dolarjev za vzpostavitev ekosistema za proizvodnjo čipov.