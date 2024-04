Snežne razmere v visokogorju

Predvsem na strmih pobočjih je pričakovano spontano plazenje nesprijetega snega. Okoli vrhov in grebenov so mesta z napihanim snegom, ki se lahko sprožijo že pod majhno obremenitvijo. Ponekod je pod napihanim snegom lahko tudi sodra ali babje pšeno, ki predstavlja šibko plast. Ob postopni otoplitvi se bodo v sredogorju prožili plazovi mokrega snega, zlasti nevarna bodo strma s travo porasla območja.

Od ponedeljka je v gorah, nad okoli 1200 metrov, zapadlo od 40 do 70 centimetrov snega, snežilo je vse do dolin. Snežna odeja se je zlasti v sredo čez dan v sredogorju že nekoliko ojužila. Na bolj vlažno podlago je danes ponoči zapadlo od 10 do 15 centimetrov bolj suhega snega. Ob sneženju je predvsem okoli vrhov in grebenov pihal šibak do zmeren severovzhodnik, ki je prenašal sneg in gradil snežne nanose. Snežna odeja se večinoma globoko predira, zato je gibanje oteženo. Razmere so povsem zimske. V visokogorju so vetru izpostavljena mesta spihana vse do poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

Danes dopoldne bo še rahlo do zmerno snežilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Popoldne se bo oblačnost začela trgati, možne bodo posamezne snežne plohe. Pihal bo večinoma šibak veter vzhodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -2, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija. V noči na petek se bo razjasnilo, ponekod lahko nastane nekaj nizke oblačnosti, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1200 metrov.

V petek zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov, količina padavin bo majhna. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo popoldne že zmeren. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1700 metrov. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 1, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija. Tudi v soboto bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo dopoldne. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo bolj verjetne v Julijcih. Meja sneženja se bo še nekoliko dvignila in bo na okoli 1800 metrih. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 3, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija. V nedeljo bo suho, delno se bo razjasnilo. Občutno topleje bo. Še bo pihal zmeren jugozahodnik. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino 3000 metrov.

Nevarnost proženja snežnih plazov bo zaradi odjuge ostala znatna, tretje stopnje. V petek so pričakovani spontani plazovi mokrega snega predvsem v sredogorju, v soboto in nedeljo pa tudi v visokogorju. Na posameznih pobočjih bodo možni tudi večji snežni plazovi. V sredogorju se bo snežna odeja pospešeno preobražala in talila. Zaradi razjasnitve bo ponoči snežna odeja pomrznila, krepila se bo skorja. Jugozahodni veter bo v visokogorju občasno še prenašal rahel sneg, nastali bodo novi snežni zameti.