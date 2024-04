Odpoklic zamrznjenih gozdnih sadežev blagovne znamke Versilfood

Ljubljana, 25. aprila - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi ugotovljene prisotnosti norovirusa in virusa hepatitisa A iz prodaje odpoklicala živilo Zamrznjeni gozdni sadeži s tržnim imenom Misto di bosco (1 kg) italijanske blagovne znamke Versilfood in koprskega distributerja Hesperia.

Serijske oznake živila so 02AUIE, 03AURE, 17MTIE, 29MTIE, rok uporabe pa do 30. oktobra 2025 in do 30. decembra 2025.

Distributer kupce prosi, da živila ne uživajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.