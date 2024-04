Ljubljana, 25. aprila - Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec bo danes ob 13.30 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 predstavil predloge in amandmaje, ki jih bo Levica danes vložila k resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne Krško, so sporočili iz Levice.