Uprava za varno hrano opozarja na tveganje vnosa rastlin iz tretjih držav

Ljubljana, 25. aprila - Z vnosom rastja iz tujine se lahko v Slovenijo vnese tudi škodljivce in bolezni, ki pomenijo tveganje za zdravje tukajšnjih rastlin. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato poziva vse, ki potujejo v države zunaj EU, naj domov ne prinašajo tamkajšnjih rastlin, plodov in semen.