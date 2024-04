David Gilmour po devetih letih z novim albumom Luck and Strange

London, 27. aprila - Član nekdanje zasedbe Pink Floyd David Gilmour je po devetih letih posnel nov album Luck and Strange, ki bo izšel 6. septembra pri založbi Sony Music. Album je snemal v Brightonu in Londonu s producentom Charliejem Andrewom in skupino glasbenikov, med katerimi so nekatera znana imena, kot sta Guy Pratt in Roger Eno, poročajo tuji glasbeni mediji.