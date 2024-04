Kaja Kajzer za zlato za kolajno na EP v Zagrebu

Zagreb, 25. aprila - Judoistka Kaja Kajzer se bo na evropskem prvenstvu v Zagrebu popoldan v kategoriji do 57 kg borila za zlato kolajno. Njena tekmica bo nekdanja svetovna prvakinja, Ukrajinka Darja Bilodid. Maruša Štangar (do 48 kg) in David Štarkel (do 60 kg) sta izpadla po prvi borbi.