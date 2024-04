Zveza potrošnikov opozarja na nujnost rednega vzdrževanja toplotnih črpalk

Ljubljana, 28. aprila - Toplotne črpalke so se v zadnjih letih uveljavile kot najbolj priljubljen nov način ogrevanja gospodinjstev v hišah. V Zvezi potrošnikov Slovenije pri tem opozarjajo, da sta za njihovo brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo nujna redna vzdrževanje in servis, ki ga je priporočljivo opraviti ob koncu kurilne sezone ali pred začetkom nove.