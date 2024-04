Kopitar v podaljšku prinesel zmago kraljem v Edmontonu

Edmonton, 25. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL v gosteh premagali Edmonton Oilers in serijo v zmagah izenačili na 1:1. Srečanje je po dveh minutah in sedmih sekundah podaljška odločil Anže Kopitar. Slovenski kapetan zmagovitih gostov je dosegel tri točke, prvi dve s podajama za vodstvo z 2:0.