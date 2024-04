New York, 24. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vlagatelji sicer čakajo na nove podatke o inflaciji v ZDA, medtem pa premlevajo mešana četrtletna poročila o poslovanju velikih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se pocenila.