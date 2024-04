Monaco podaljšal čakanje PSG na nov naslov

Ljubljana, 24. aprila - Nogometaši v francoski ligi so igrali zaostale tekme 29. kroga. Paris Saint-Germain je gostoval pri Lorientu in zmagal s 4:1. V primeru, da Monaco v večerni tekmi ne bi premagal Lilla, bi Parižani že osvojili naslov. A bodo na to malce še počakali, saj so Monačani zmagali z 1:0.