Slovenski jadralci v igri za olimpijske norme

Marseille, 24. aprila - Na Regati zadnje priložnosti v Hyeresu, kjer delijo še zadnje olimpijske norme, so po današnjih plovih Toni in Marina Vodišek v formuli kite ter Lina in Val Eržen v razredu iQFOiL pred četrtkovimi odločilnimi nastopi v zelo dobrem položaju, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.