Ljubljana, 24. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so tretje leto zapovrstjo državni prvaki. Na tretji tekmi finala so v Tivoliju s 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) premagali Calcit Volley in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za oranžne zmaje je to jubilejni, 20. naslov državnih prvakov, z njim so tudi rešili sezono.