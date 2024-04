Namiznoteniška zveza se postavlja na noge, sestri Ojsteršek spet selektorki

Ljubljana, 24. aprila - Skupščina Namiznoteniške zveze je soglasno sprejela finančno poročilo predsednika Tomaža Kralja. Poročilo je po dolgem času optimistično, najboljše v zadnjih osmih letih, novi člani izvršnega odbora so opravili odlično delo, negativni društveni sklad so iz 67.000 evrov spravili na 7000 evrov, kar pomeni, da so imeli v letu 60.000 evrov dobička.