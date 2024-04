V Novi Gorici povezali kolesarsko mrežo in uredili avtobusna postajališča

Nova Gorica, 24. aprila - V Novi Gorici so danes obeležili zaključek dveh evropskih projektov, s katerima so vzpostavili povezano kolesarsko omrežje in uredili avtobusna postajališča v mestu. Glavni cilj obeh projektov je bilo zmanjšanje avtomobilskega prometa in s tem izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.