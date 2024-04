Evropske borze s padci; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 24. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji sicer preučujejo četrtletna poslovna poročila podjetij, spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu in se ozirajo proti evropski in ameriški centralni banki, katera bo prej začela nižati obrestne mere. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je v primerjavi z dolarjem znižal.