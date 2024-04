Znani so prejemniki nagrad združenja filmskih snemalcev iris

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 25. aprila - Združenje filmskih snemalcev Slovenije je v Slovenski kinoteki nocoj podelilo nagrade iris. Nagrado za življenjsko delo so namenili direktorju fotografije Valentinu Perku. Izročili so tudi strokovne nagrade iris za dosežke na področju filmske fotografije v več kategorijah: celovečerec, kratki film, dokumentarec, študentski film in glasbeni spot.