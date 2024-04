Raziskava: Avstrija najbolj zaželena delovna destinacija Slovencev

Ljubljana, 27. aprila - Najbolj zaželena destinacija Slovencev za delo v tujini je Avstrija, boljši finančni pogoji pa so najpomembnejši razlog za delo zunaj lastne države, je pokazala raziskava zaposlitvenega portala Mojedelo.com in družbe Boston Consulting Group. V Slovenijo pa si medtem najbolj želijo priti delavci iz Bosne in Hercegovine ter Srbije.