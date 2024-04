Na Dunaju zaživela spletna čebelarska borza

Dunaj, 27. aprila - Na Dunaju je zaživela potujoča borza za čebele. Gre za platformo, na kateri lahko kmetje, vrtnarji, vinogradniki in podjetja s cvetočimi travnimi površinami na spletnem zemljevidu označijo svoje zemljišče, kamor vabijo čebelarje in njihove čebelje družine. Postopek deluje tudi v obratno smer, so pojasnili na predstavništvu Dunaja v Ljubljani.