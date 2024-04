Kijev in Moskva naj bi izmenjala med vojno razseljene otroke

Doha, 24. aprila - Rusija in Ukrajina bosta izmenjali 48 med vojno v Ukrajini razseljenih otrok, je danes sporočila ruska komisarka za pravice otrok Marija Lvova-Belova po prvih pogovorih o tem vprašanju med visokimi ruskimi in ukrajinskimi predstavniki v Dohi, ki so potekali ob posredovanju Katarja.