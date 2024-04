Ob delu jadranskih rek in spodnje Save odstranili skoraj 1320 ton odpadkov

Ljubljana, 24. aprila - Direkcija za vode je na podlagi lanskega popisa lokacij najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda odstranila odpadke na vodotokih jadranskih rek z morjem in ob spodnji Savi. Na prvih lokacijah so odstranili 1215 ton, na drugih pa 102 toni gradbenih, kosovnih in drugih odpadkov.