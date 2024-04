New Swing Quartet z novo ploščo Going Down Jordan in videospotom za naslovno pesem

Ljubljana, 24. aprila - New Swing Quartet je izdal novo ploščo Going Down Jordan ter za naslovno pesem, ki v slovenski in angleški različici uokvirja zbrane skladbe, posnel tudi videospot. "Zgodba je dovolj nora, da smo se ji odločili slediti," so o spotu povedali člani kvarteta in dodali, da naj si gledalci svoje mnenje ustvarijo sami. Album je izšel pri založbi Dallas.