Vlada z odlokom za okoljsko sanacijo območja Stare Cinkarne v Celju

Ljubljana/Celje, 24. aprila - Vlada je danes izdala odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Celju. Program za sanacijo drugih območij Celja naj bi bil pripravljen do konca leta, so po seji vlade napovedali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.