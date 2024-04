Evroposlanci prižgali zeleno luč evropski kartici ugodnosti za invalide

Strasbourg, 24. aprila - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu prižgali zeleno luč za evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki bo imetnikom po vsej EU omogočila dostop do posebnih ugodnosti. Nova pravila veljajo tudi za osebe, ki se zaradi študija začasno preselijo v drugo državo EU, so sporočili v Evropskem parlamentu.