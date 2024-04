Fenerbahče in Olympiakos do prednosti v četrtfinalu

Ljubljana, 24. aprila - Košarkarji Fenerbahčeja in Olympiakosa so si na prvih četrtfinalnih tekmah priigrali prednost v boju za uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bo Berlin gostil od 24. do 26. maja. Fenerbahče je v gosteh po podaljšku premagal Monaco s 95:91, Olympiakos pa prav tako v gosteh Barcelono s 77:75. Ekipe igrajo na tri zmage.