Gorica prvi pokalni finalist

Nova Gorica, 24. aprila - Nogometaši Gorice so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. Novogoričani so v polfinalu v drugoligaškem obračunu na domačem igrišču po enajstmetrovkah premagali Beltince Klimo Tratnjek s 6:4 (0:1, 1:1). V finalu, ki bo 24. maja v Stožicah, se bodo merili z boljšim iz četrtkovega polfinalnega dvoboja med prvoligašema Muro in Rogaško.