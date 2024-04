Nemška družba Katera P11 objavila namero za prevzem Name

Ljubljana, 24. aprila - Nemška družba Katera P11 je objavila namero za prevzem družbe Nama. Kot je zapisal v objavi v časniku Delo, namerava v roku dati ponudbo za prevzem vseh 953.795 delnic Name, o čemer je že obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo in predstavnike delavcev Name.