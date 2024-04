Po ulicah Londona divjali konji, več ljudi poškodovanih

London, 24. aprila - Po ulicah Londona je danes v času jutranje prometne konice divjalo pet vojaških konjev. Med njihovim dirom po prestolnici so bile ranjene najmanj štiri osebe, več vozil pa je bilo poškodovanih. Po navedbah policije in vojske so vse konje že ujeli, vsaj dva pa naj bi bila poškodovana, poroča britanski BBC.