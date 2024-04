V občini Postojna urejajo novo industrijsko cono

Prestranek, 27. aprila - V občini Postojna nastaja Regijsko obrtno središče Prestranek, nova ekonomsko-poslovna cona, s katero želijo podjetjem zagotoviti komunalno urejene poslovne površine za gospodarske, obrtne in storitvene dejavnosti. Investicijo sofinancira ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, nared pa naj bi bila do konca leta.