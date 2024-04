V botaničnem vrtu na ogled razstava Kaktusi in druge sočnice na znamkah sveta

Ljubljana, 24. aprila - V ljubljanskem botaničnem vrtu bodo popoldne uradno odprli slikovno razstavo Kaktusi in druge sočnice - na znamkah sveta, fotografijah in v živo, ki jo je pripravilo Društvo prijateljev kaktusov Slovenije v sodelovanju s Filatelističnim in numizmatičnim klubom Celje ter botaničnim vrtom. Razstava bo na ogled do 12. junija.