Nova pohodna pot svetega Martina bo obkrožila Vipavsko dolino

Ajdovščina, 24. aprila - Regijska razvojna agencija Rod iz Ajdovščine in PromoTurismoFVG sta partnerja v projektu vzpostavitve nove krožne pohodne poti po Vipavski dolini, Krasu in Goriških Brdih GO Walking. Pot bo dolga 260 kilometrov in bo segla tudi v Italijo. Gre za nadgradnjo projekta, s katerim so zasnovali slovenski del evropske kulturne poti svetega Martina.