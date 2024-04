V Gorici dokumentarna razstava o slovenskem protifašizmu na Primorskem

Gorica, 26. aprila - V Kulturnem domu v Gorici bodo danes odprli dokumentarno razstavo Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi, 1920-1941. Razstava s podnaslovom TIGR in BORBA - to je junaška zgodba o prvem organiziranem odporu proti fašizmu v Evropi je del praznovanj italijanskega dneva osvoboditve 25. aprila in slovenskega dneva upora proti okupatorju 27. aprila.